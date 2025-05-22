Бринк призывает Трампа наложить на Россию больше санкций.
Трампу необходимо усилить давление на Россию для достижения мира на Украине. Об этом рассказала бывший посол США на Украине Бриджит Бринк в эфире одного из телеканалов.
«Я считаю, что единственный способ достичь целей администрации президента США по прекращению войны — это оказать давление на Россию Я советую Трампу немедленно ввести больше санкций», — заявила Бринк в интервью CNN. Она также напомнила о позиции бывшего президента Дональда Трампа относительно урегулирования ситуации. Бриджит Бринк покинула пост посла США на Украине из-за давления Дональда Трампа на Киев.
Ранее эксперты связывали стремление Дональда Трампа к сближению с Россией с его интересом к возобновлению деловых отношений с Москвой, отмечая, что в переговорах по Украине он оказывает большее давление на Киев, чем на РФ. Представители Госдепартамента также заявляли о прекращении посредничества США в урегулировании конфликта, подчеркнув необходимость прямого диалога между Россией и Украиной.