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Экс-дипломат Бринк призвала Трампа усилить давление на Россию для решения украинского конфликта

Трампу необходимо усилить давление на Россию для достижения мира на Украине. Об этом рассказала бывший посол США на Украине Бриджит Бринк в эфире одного из телеканалов.

Бринк призывает Трампа наложить на Россию больше санкций.

Трампу необходимо усилить давление на Россию для достижения мира на Украине. Об этом рассказала бывший посол США на Украине Бриджит Бринк в эфире одного из телеканалов.

«Я считаю, что единственный способ достичь целей администрации президента США по прекращению войны — это оказать давление на Россию Я советую Трампу немедленно ввести больше санкций», — заявила Бринк в интервью CNN. Она также напомнила о позиции бывшего президента Дональда Трампа относительно урегулирования ситуации. Бриджит Бринк покинула пост посла США на Украине из-за давления Дональда Трампа на Киев.

Ранее эксперты связывали стремление Дональда Трампа к сближению с Россией с его интересом к возобновлению деловых отношений с Москвой, отмечая, что в переговорах по Украине он оказывает большее давление на Киев, чем на РФ. Представители Госдепартамента также заявляли о прекращении посредничества США в урегулировании конфликта, подчеркнув необходимость прямого диалога между Россией и Украиной.