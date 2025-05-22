Экс-дипломат Бринк призвала Трампа усилить давление на Россию для решения украинского конфликта

Ранее эксперты связывали стремление Дональда Трампа к сближению с Россией с его интересом к возобновлению деловых отношений с Москвой, отмечая, что в переговорах по Украине он оказывает большее давление на Киев, чем на РФ. Представители Госдепартамента также заявляли о прекращении посредничества США в урегулировании конфликта, подчеркнув необходимость прямого диалога между Россией и Украиной.