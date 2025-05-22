В Запорожской области из-за атаки ВСУ погибла девушка

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, в результате чего погибла девушка 1990 года рождения и четверо детей пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Евгения Балицкого.