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В Запорожской области из-за атаки ВСУ погибла девушка

«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Васильевском муниципальном округе погибла девушка 1990 года рождения, пострадали четверо детей: 10, 9, 8 лет и годовалый ребенок», — написал он в своем телеграм-канале.

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, в результате чего погибла девушка 1990 года рождения и четверо детей пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Евгения Балицкого.

«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Васильевском муниципальном округе погибла девушка 1990 года рождения, пострадали четверо детей: 10, 9, 8 лет и годовалый ребенок», — написал он в своем телеграм-канале.

Отмечается, что дети получили ранения средней степени тяжести и им оказывается медицинская помощь. Балицкий уточнил, что угрозы их жизни нет. -0-