Гладков попросил Путина помочь жителям Белгородщины с арендой жилья

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента России Владимира Путина ввести новую программу помощи для людей, живущих в российском приграничье, и выделить 1,1 миллиарда рублей на частичную оплату аренды жилья для них. Об этом Гладков заявил во время совещания президента с Правительством РФ.
«Следующий вопрос — это 1,1 млрд рублей на частичную компенсацию аренды жилья для жителей», — заявил Гладков, обращаясь к лидеру России.
При этом он отметил, что аналогичная мера поддержки есть для жителей Курской области. А в его регионе пока подобной меры нет, поэтому он попросил принять решение относительно выделения финансирования из федерального бюджета.
По информации от главы региона, уже были израсходованы средства в размере 1,1 миллиарда рублей. Согласно данным налоговой службы, в 2025 году ожидается снижение дохода от налога на прибыль по сравнению с запланированными показателями на 11 миллиардов рублей.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин поддержал идею о выделении средств на ремонт жилья в Курской области.