Меркель раскритиковала политику Германии по борьбе с нелегальной миграцией

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала миграционную политику нынешнего правительства ФРГ, включая ужесточение контроля на границах с Австрией и Польшей. Выступая на форуме в Ной-Ульме, она заявила, что односторонние меры отдельных стран не решат проблему нелегальной миграции, но могут поставить под угрозу свободу передвижения в ЕС.
Меркель, возглавлявшая правительство Германии с 2005 по 2021 год, подчеркнула необходимость общеевропейского подхода к миграционным вызовам. «Я всегда делала ставку на европейские решения», — предупредила экс-канцлер, слова которой приводит Der Spiegel.
Ее заявление прозвучало на фоне дебатов в Германии о методах борьбы с нелегальным пересечением границ. Власти ФРГ уже ввели временные проверки на ряде направлений, однако Меркель считает такие меры неэффективными без координации с другими странами Евросоюза.
Ранее в Германии назвали главный страх европейцев из-за Трампа.