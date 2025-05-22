Меркель раскритиковала политику Германии по борьбе с нелегальной миграцией

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала миграционную политику нынешнего правительства ФРГ, включая ужесточение контроля на границах с Австрией и Польшей. Выступая на форуме в Ной-Ульме, она заявила, что односторонние меры отдельных стран не решат проблему нелегальной миграции, но могут поставить под угрозу свободу передвижения в ЕС.