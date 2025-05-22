В Германии произошло второе за день нападение с ножом на ребенка

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второе за день нападение с ножом на ребенка произошло в Германии, на сей раз серьезные ранения получил 13-летний мальчик в городе Ремшайд, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Bild.
В четверг, 22 мая, ребенок 12 лет получил серьезные ранения в результате нападения с ножом в одной из начальных школ Берлина. По данным полиции, нападение совершил 13-летний учащийся той же школы, розыски которого ведутся в настоящее время.
«По информации Bild, всего через несколько часов после нападения с ножом в берлинской начальной школе в центре города Ремшайд (Северный Рейн-Вестфалия) произошло еще одно кровопролитие… (В ходе драки — ред.) после того, как 13-летний немецкий школьник нанес первый удар мальчику помладше, 11-летний мальчик иракского происхождения внезапно выхватил нож и дважды ударил старшего мальчика в ногу», — пишет Bild.
Сообщается, что в уличной драке участвовали три человека, двое из них скрылись с места преступления после применения ножа. Пострадавший был госпитализирован: его раны оцениваются врачами как серьезные, но не угрожающие жизни.
Полиция сумела задержать нападавшего, но позже родителям разрешили забрать его домой. -0-