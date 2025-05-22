В Германии произошло второе за день нападение с ножом на ребенка

«По информации Bild, всего через несколько часов после нападения с ножом в берлинской начальной школе в центре города Ремшайд (Северный Рейн-Вестфалия) произошло еще одно кровопролитие… (В ходе драки — ред.) после того, как 13-летний немецкий школьник нанес первый удар мальчику помладше, 11-летний мальчик иракского происхождения внезапно выхватил нож и дважды ударил старшего мальчика в ногу», — пишет Bild.