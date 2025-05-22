Мелони обсудила с Трампом проведение новых раундов переговоров по Украине

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони сообщила о состоявшемся разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась перспектива возобновления переговорного процесса по украинскому вопросу. Она подчеркнула, что Святой престол выразил готовность оказать содействие в этом процессе.
«Несколько часов назад я поговорила с президентом Трампом. Мы работаем над началом нового раунда переговоров. Очень ценна доступность Ватикана и Папы», — заявила Мелони после встречи в Риме с датским премьером Метте Фредериксен.
По словам Мелони, существуют различные возможности для проведения переговоров по Украине, однако необходимо оценить их доступность для всех заинтересованных сторон.
«Независимо от дат и мест, приоритетом являются серьезные переговоры, в которых все собеседники хотят продемонстрировать свою готовность к прогрессу и достичь прекращения огня и мира», — отметила премьер-министр Мелони.
Ранее Папа Римский Лев XIV в беседе с Мелони подтвердил готовность предоставить Ватикан в качестве площадки для проведения переговоров между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Ватикана, заявил, что окончательное решение о месте проведения будущих российско-украинских переговоров еще не принято.