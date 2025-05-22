США планируют сократить военный контингент в Южной Корее

Администрация США рассматривает возможность сокращения военного контингента в Южной Корее. Согласно данным Wall Street Journal, Пентагон изучает вариант вывода около 4,5 тысяч военнослужащих с последующей их передислокацией в другие точки Индо-Тихоокеанского региона, включая американский остров Гуам.
«Вариант, разрабатываемый Пентагоном, заключается в выводе примерно 4500 военнослужащих и перемещении их в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Гуам», — пишет издание.
В настоящее время в Южной Корее размещено примерно 28,5 тысяч американских военных. Идея сокращения их численности обсуждалась еще во время первого срока президента Дональда Трампа. Сейчас этот вопрос снова вынесен на рассмотрение в рамках пересмотра политики Вашингтона в отношении КНДР.
Окончательное решение будет зависеть от развития ситуации на Украине и позиции администрации Трампа по военной поддержке Киева. Американские чиновники подчеркивают, что вопрос о переброске войск останется на паузе, пока не прояснится дальнейшая стратегия США в европейском конфликте.
Ранее сообщалось, что Меркель раскритиковала политику Германии по борьбе с нелегальной миграцией.