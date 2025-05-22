США планируют сократить военный контингент в Южной Корее

В настоящее время в Южной Корее размещено примерно 28,5 тысяч американских военных. Идея сокращения их численности обсуждалась еще во время первого срока президента Дональда Трампа. Сейчас этот вопрос снова вынесен на рассмотрение в рамках пересмотра политики Вашингтона в отношении КНДР.