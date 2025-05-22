Во Франции предложили отменить наличные для борьбы с наркоторговлей

«Я уже не раз говорил об этом тем, кто спрашивал меня, как мы можем остановить наркоторговлю в криминальных кварталах. Достаточно простой меры: отмена наличных денег ликвидирует точки сбыта», — заявил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен.