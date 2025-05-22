США могут запретить другим вузам принимать иностранцев, вслед за Гарвардом

После решения в отношении Гарварда, американские власти могут распространить запрет на прием иностранных студентов и на другие университеты, сообщила глава Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм.
В интервью каналу Fox News Ноэм отметила, что правительство США «рассматривают возможность аналогичных мер» после того, как Гарвард лишился возможности принимать иностранных студентов.
По ее словам, министерство не опасается возможных судебных разбирательств, связанных с отменой аккредитации Гарварда в программе обмена студентами.
«Пусть попробуют», — прокомментировала Ноэм потенциальную возможность оспаривания действий министерства со стороны университета.
Напомним, администрация американского президента приостановила разрешение Гарвардскому университету на обучение студентов из других стран.