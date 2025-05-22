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G7 грозит усилить давление на РФ в случае продолжения конфликта

Группа семи (G7) предупредила о возможном ужесточении санкционного давления на Россию в случае отказа Москвы согласиться на прекращение огня на Украине.

Группа семи (G7) предупредила о возможном ужесточении санкционного давления на Россию в случае отказа Москвы согласиться на прекращение огня на Украине. Соответствующее заявление содержится в итоговом коммюнике встречи министров финансов и глав центробанков стран G7, прошедшей в канадской провинции Альберта.

Участники встречи подтвердили, что замороженные активы России останутся заблокированными до полного возмещения ущерба Украине. В документе также выражена поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины.

G7 анонсировала планы по привлечению частного сектора к восстановлению украинской экономики, включая возобновление деятельности иностранных страховых компаний. При этом страны-участницы намерены исключить из восстановительных проектов организации и государства, оказывающие поддержку России. Очередная международная конференция по реконструкции Украины запланирована на 10−11 июля в Риме.

Глава Минфина Канады Франсуа-Филипп Шампань, выступая на итоговой пресс-конференции, подтвердил готовность G7 ввести дополнительные ограничительные меры против РФ при необходимости, не уточняя конкретных шагов.

Ранее сообщалось, что США планируют сократить военный контингент в Южной Корее.