G7 грозит усилить давление на РФ в случае продолжения конфликта

G7 анонсировала планы по привлечению частного сектора к восстановлению украинской экономики, включая возобновление деятельности иностранных страховых компаний. При этом страны-участницы намерены исключить из восстановительных проектов организации и государства, оказывающие поддержку России. Очередная международная конференция по реконструкции Украины запланирована на 10−11 июля в Риме.