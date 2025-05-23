Посольство РФ: расширение НАТО в Норвегии повысит риски эскалации в Арктике

Глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия заинтересована в увеличении военного присутствия НАТО на своей территории и планирует проводить больше военных учений. Он также сообщил о расширении активности альянса в арктическом регионе в ближайшее время, что вызывает озабоченность у России и других стран региона.