В посольстве России в Осло выразили обеспокоенность по поводу роста присутствия НАТО на севере Норвегии, подчеркнув, что это может привести к усилению военно-политической напряженности и рискам эскалации в Арктическом регионе. Об этом пишет РИА Новости.
Представители дипмиссии отметили, что подобные действия вызывают опасения о возможных негативных последствиях для стабильности в регионе.
Глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия заинтересована в увеличении военного присутствия НАТО на своей территории и планирует проводить больше военных учений. Он также сообщил о расширении активности альянса в арктическом регионе в ближайшее время, что вызывает озабоченность у России и других стран региона.
В посольстве подчеркнули, что между Россией и НАТО отсутствуют эффективные механизмы доверия и каналы для военной коммуникации, что значительно повышает риск возникновения опасных инцидентов. Эксперты считают, что усиление милитаризации северных регионов не способствует укреплению безопасности, а скорее увеличивает вероятность конфликтных ситуаций в Арктике.
Ранее американский военный аналитик и бывший морской пехотинец Брайан Берлетик заявил, что НАТО несёт ответственность за значительное число современных глобальных конфликтов и очагов нестабильности.