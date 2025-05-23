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Посольство РФ: расширение НАТО в Норвегии повысит риски эскалации в Арктике

Усиление милитаризации северных регионов не способствует укреплению безопасности.

Источник: Аргументы и факты

В посольстве России в Осло выразили обеспокоенность по поводу роста присутствия НАТО на севере Норвегии, подчеркнув, что это может привести к усилению военно-политической напряженности и рискам эскалации в Арктическом регионе. Об этом пишет РИА Новости.

Представители дипмиссии отметили, что подобные действия вызывают опасения о возможных негативных последствиях для стабильности в регионе.

Глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия заинтересована в увеличении военного присутствия НАТО на своей территории и планирует проводить больше военных учений. Он также сообщил о расширении активности альянса в арктическом регионе в ближайшее время, что вызывает озабоченность у России и других стран региона.

В посольстве подчеркнули, что между Россией и НАТО отсутствуют эффективные механизмы доверия и каналы для военной коммуникации, что значительно повышает риск возникновения опасных инцидентов. Эксперты считают, что усиление милитаризации северных регионов не способствует укреплению безопасности, а скорее увеличивает вероятность конфликтных ситуаций в Арктике.

Ранее американский военный аналитик и бывший морской пехотинец Брайан Берлетик заявил, что НАТО несёт ответственность за значительное число современных глобальных конфликтов и очагов нестабильности.