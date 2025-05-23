«Он здесь живет»: в Кремле подшутили над журналистом Зарубиным

Так, Маргарита Симоньян кивком предупредила Сергея Лаврова о присутствии рядом Павла Зарубина. Так она отметила, что журналист, вероятно, направляется к ним. Глава МИД РФ в шутку уточнил у корреспондента: «Как вас сюда пустили?». После этого Павел Зарубин стал задавать вопросы официальным лицам.