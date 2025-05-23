«Он здесь живет»: в Кремле подшутили над журналистом Зарубиным

Днем 22 мая в Кремле состоялось торжество по случаю вручения высших государственных наград. На церемонию прибыл, в том числе, журналист Павел Зарубин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и главный редактор RT Маргарита Симоньян подшутили над корреспондентом после торжества. Соответствующее видео обнародовало издание Life.
Так, Маргарита Симоньян кивком предупредила Сергея Лаврова о присутствии рядом Павла Зарубина. Так она отметила, что журналист, вероятно, направляется к ним. Глава МИД РФ в шутку уточнил у корреспондента: «Как вас сюда пустили?». После этого Павел Зарубин стал задавать вопросы официальным лицам.
«Он здесь живет, мне кажется», — смеясь, сказала Маргарита Симоньян.
Сергей Лавров всё же дал несколько комментариев Павлу Зарубину. Он рассказал о напряженном графике и признался, что равняется в дисциплине на президента РФ Владимира Путина.