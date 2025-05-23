Кая Каллас не смогла перечислить ветви власти Евросоюза

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас допустила неловкую ошибку во время пресс-конференции в Сербии. Отвечая на вопрос, она не смогла четко перечислить три ветви власти ЕС, перепутав их названия.
Сначала Каллас назвала исполнительную власть «руководящей», затем запнулась, пытаясь произнести слово «законодательная». В конце она упомянула суды, но так и не смогла правильно сформулировать все три составляющие — законодательную, исполнительную и судебную власть.
«Одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол…, у вас есть, ээ, у вас есть законодательная власть, у вас есть руководящая власть, потом у вас есть законодательн.., то есть я имею в виду суды», — сказала Каллас.
Оправдываясь, еврокомиссар сослалась на усталость после напряженной рабочей недели. Напомним, в ЕС, как и в большинстве демократических систем, власть разделена именно на эти три ветви.
Ранее сообщалось, что G7 грозит усилить давление на РФ в случае продолжения конфликта.