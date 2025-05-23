Новости СВО. Освобождена Новая Полтавка, Россия создаёт буферную зону у границы, Трамп обозначил позицию США по Украине, 23 мая

Источники издания заявили, что президент США уже сейчас неопределённо говорит о роли своей страны в украинском кризисе. Теперь же все ждут переговоров, которые якобы должны состояться в Ватикане в середине июня. Эту же страну для встречи представителей России и Украины назвал президент Финляндии Александр Стубб. Ему подыгрывает и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выдвинувший среди условий для новой встречи определение места, не упомянув продолжения диалога в Стамбуле. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что договорённостей о новых переговорах пока нет.