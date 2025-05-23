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Госдеп США отрицает, что на президента ЮАР устроили «засаду» в Белом доме

В Госдепартаменте заявили, что такие утверждения являются неправдой.

Источник: Аргументы и факты

Госдепартамент США опроверг утверждения о том, что на президента ЮАР Сирила Рамафосу якобы устроили «засаду» в Белом доме.

В среду состоялась встреча между американским лидером Дональдом Трампом и Рамафосой, во время которой Трамп подчеркнул необходимость решения вопроса защиты белых фермеров в ЮАР. Он также продемонстрировал видеоматериалы и печатные материалы, которые, по его словам, свидетельствуют о угрозах и случаях убийств белых фермеров с целью экспроприации земель.

На регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс отверг обвинения в организации «засады», заявив, что такие утверждения являются неправдой. Она подчеркнула, что президент Рамафоса не был удивлен или шокирован тем фактом, что в Белом доме обсуждаются вопросы насилия и ситуации в ЮАР.

Брюс добавила, что американцы и жители ЮАР видят подходы, которые не только не пресекаются, но и поддерживаются законом, что вызывает обеспокоенность.

Ранее сообщалось, что во время встречи с Рамафосой Трамп высмеял визит Владимира Зеленского в Южную Африку в прошлом месяце. Президент ЮАР рассказал, что преподал Зеленскому важный урок о том, как достигать мира в стране.