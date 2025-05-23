Госдеп США отрицает, что на президента ЮАР устроили «засаду» в Белом доме

В среду состоялась встреча между американским лидером Дональдом Трампом и Рамафосой, во время которой Трамп подчеркнул необходимость решения вопроса защиты белых фермеров в ЮАР. Он также продемонстрировал видеоматериалы и печатные материалы, которые, по его словам, свидетельствуют о угрозах и случаях убийств белых фермеров с целью экспроприации земель.