Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Hadath: ВВС Израиля ударили по зданию на юге Ливана

Над населенным пунктом барражируют израильские беспилотники.

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.Израильская авиация нанесла удар по зданию в населенном пункте Туль в провинции Набатия на юге Ливана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой телеканал Al Hadath.

По его информации, над населенным пунктом барражируют израильские беспилотники.

Ранее в четверг, 22 мая, официальный представитель армии Израиля Авихай Эдри опубликовал в X обращения к местным жителем о необходимости немедленной эвакуации. По его утверждению, расположенное в населенном пункте здание, которое он отметил красным цветом на карте, и находящиеся рядом с ним помещения являются объектами ливанского шиитского движения «Хезболла». «Ради вашей безопасности и безопасности ваших семей вам необходимо немедленно покинуть эти здания и держаться на расстоянии не менее 500 м от них», — говорится в тексте. −0-