Al Hadath: ВВС Израиля ударили по зданию на юге Ливана

Ранее в четверг, 22 мая, официальный представитель армии Израиля Авихай Эдри опубликовал в X обращения к местным жителем о необходимости немедленной эвакуации. По его утверждению, расположенное в населенном пункте здание, которое он отметил красным цветом на карте, и находящиеся рядом с ним помещения являются объектами ливанского шиитского движения «Хезболла». «Ради вашей безопасности и безопасности ваших семей вам необходимо немедленно покинуть эти здания и держаться на расстоянии не менее 500 м от них», — говорится в тексте. −0-