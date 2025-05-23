Меркель: меры по борьбе с миграцией могут разрушить Европу

В конце лета прошлого года депутат бундестага и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт раскритиковала принятые правительством ФРГ меры по борьбе с незаконной миграцией. По ее словам, власти не продумали все до конца, поэтому проводимая ими политика может иметь негативные последствия. Вагенкнехт отметила, что Германия не должна быть магнитом для беженцев, и добавила, что желающие попасть в страну смогут найти лазейку в действующем законодательстве.