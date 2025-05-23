ЕС восстановит таможенные пошлины для украинских товаров

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня, сообщил журналистам представитель Еврокомиссии Балаш Увари. Об этом пишет РИА Новости.
«Страны ЕС утвердили меры переходного периода в ходе технического совещания в четверг», — сказал европейский представитель, слова которого приводит издание Euractiv. Он уточнил, что ЕС не стал продлевать временный режим беспошлинного ввоза украинских товаров.
ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров из Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее «чувствительных» товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.
По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.
По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС. -0-