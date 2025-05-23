ЕС восстановит таможенные пошлины для украинских товаров

ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров из Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее «чувствительных» товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.