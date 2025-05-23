Лавров поинтересовался у журналиста Зарубина, кто пустил его в Кремль

Курьезный момент произошел в тот момент, когда Лавров находился в зале Кремля вместе с главредом медиагруппы «Россия сегодня». После того, как Маргарита Симоньян заметила приближающегося к ним журналиста, она предупредила министра: «Зарубин», — сказала она, а затем добавила еще несколько слов вполголоса. Когда Зарубин начал задавать свой вопрос, Лавров с улыбкой опередил его: «Как вас сюда пустили-то?» — поинтересовался министр и рассмеялся вместе с окружающими. Симоньян, в свою очередь, отметила: «Он здесь живет, мне кажется».