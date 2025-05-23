Совет Европейского союза рассмотрит лишение Венгрии права голоса 27 мая

«Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры по статье 7», — указано в документах Совета ЕС.
Эту процедуру инициировал европейский парламент. Статья 7 Договора об Европейском союзе позволяет приостанавливать определённые права государства — члена. В частности, это касается права голоса, если страна серьёзно и постоянно нарушает основополагающие ценности ЕС.
Как сообщал Life.ru, Венгрию решили лишить права голоса в Евросоюзе из-за действий страны, направленных на блокирование поддержки Украины и её стремления вступить в ЕС. Ранее с претензиями к Будапешту по ЕС выступала Эстония.