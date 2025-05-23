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Госдеп одобрил поставку Эстонии ракет для ПТРК Javelin почти на $300 млн

Речь идет о поставке 800 ракет FGM-148F, а также 84 командно-пусковых блоков и учебных снарядов. Кроме того, сделка включает в себя запчасти и сопутствующее оборудование, а также услуги по обучению эксплуатации и обслуживанию.

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдепартамент США принял решение одобрить сделку по продаже Эстонии ракет для переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму $296 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Речь идет о поставке 800 ракет FGM-148F, а также 84 командно-пусковых блоков и учебных снарядов. Кроме того, сделка включает в себя запчасти и сопутствующее оборудование, а также услуги по обучению эксплуатации и обслуживанию.

Поставщиком выступит совместное предприятие двух американских военно-промышленных концернов — RTX и Lockheed Martin. −0-