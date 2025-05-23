«Генерал 200»: почему ВСУ и Зеленский ополчились против главкома Александра Сырского

Но ситуация с Ширшиным возмутила не только его сторонников, но и тех, кто попал в ВСУ, а уволиться не может. Пример комбата показал, что одним можно уволиться из армии, написав рапорт, а другие вынуждены ждать ранения или смерти. Сам же он тоже говорит о людях, но со своей стороны.