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«Генерал 200»: почему ВСУ и Зеленский ополчились против главкома Александра Сырского

Главком ВСУ Александр Сырский может лишиться своей должности. Офис президента Украины уже подыскивает ему замену. Почему главком попал в опалу и что может измениться на фронте для ВСУ — в материале Life.ru.

Киевские власти прорабатывают вопрос снятия со своей должности главкома ВСУ Александра Сырского. Поводом для этого послужило недовольство офицеров подразделений, воюющих на разных направлениях. Причиной армейских бунтов стали «мясные штурмы» и бессмысленные пиар-акции на фронте.

Офис президента Украины намерен на должность главкома поставить человека без политических амбиций. Так они хотят избежать повторения ситуации, возникшей с Валерием Залужным, который в некоторых рейтингах обходил по популярности Владимира Зеленского. Хотя ещё в прошлом году глава киевского режима Владимир Зеленский нахваливал Александра Сырского.

— У него есть опыт успешного ведения обороны, в частности операции по обороне Киева. У него также есть опыт успешного ведения наступательных действий, особенно в ходе операции по освобождению Харьковской области, — соврал Зеленский, забыв добавить, что ВС РФ сами ушли из-под Киева и части Харьковской области, которая постепенно возвращается под контроль России.

Увольнение командира 47-й бригады ВСУ.

Командир батальона из 47-й бригады ВСУ «Магура» Александр Ширшин решил покинуть свой пост в знак протеста. Он заявил, что ему ставят «дебильные задачи». Известно, что его подразделение вело бои в курском приграничье.

— Более дебильных задач, чем на текущем направлении, я ещё не получал. Когда-нибудь расскажу подробности, но тупейшая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом не приводят ни к чему, кроме провалов. Всё, на что они способны, — это выговоры, расследования, дисциплинарные взыскания, — рассказал он.

Но ситуация с Ширшиным возмутила не только его сторонников, но и тех, кто попал в ВСУ, а уволиться не может. Пример комбата показал, что одним можно уволиться из армии, написав рапорт, а другие вынуждены ждать ранения или смерти. Сам же он тоже говорит о людях, но со своей стороны.

— Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются как лишними деньгами на гулянке. Соотношение потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности, — цитирует «Лента.ру» слова офицера.

«Азов»* против Сырского.

Даже карманные боевики Зеленского из нацистского подразделения выступают против главкома ВСУ. Один из командиров «Азова»* Богдан Кротевич обвинил Сырского в приказах, которые ставили под угрозу жизнь его подчинённых.

— Я начал получать от высшего армейского командования, из штаба главнокомандующего приказы, которые всё больше и больше граничили с преступлением. И я, говоря по совести, просто не мог их выполнять и следовать им, — заявил Кротевич.

Интересно, что он тоже смог уволиться из армии. После отставки он и начал рассказывать британской прессе, какие получал приказы. При этом он уверен, что Сырский справился с поставленной задачей в Курской области, хотя уже понятно, что успеха там противник так и не достиг.

Что изменит снятие Сырского.

Напомним, что генерал-полковник Александр Сырский родился в селе Новинки Киржачского района Владимирской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Службу начал в 1986 году командиром мотострелкового взвода 426-го мотострелкового полка 25-й мотострелковой дивизии Первой общевойсковой армии. После провозглашения независимости Украины в 1991 году служил в украинских вооружённых силах и прошёл почти все ступени профессиональной военной карьеры: от командира взвода до замначальника Генштаба ВСУ.

В украинской армии Сырский получил прозвища «генерал 200» и «мясник». И судя по выступлениям офицеров, не зря.

— Сколько ещё должны погибнуть людей? Сколько ещё дебильных приказов должно быть отдано? Сколько ещё спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович? — вопрошает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Для нас, как и для украинцев, смена Сырского ничего не поменяет, считает военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин. Его сменщик продолжит проводить «мясные штурмы».

— В данном случае смена руководства не сработает. Для того чтобы что-то повлияло на ход СВО, на сопротивление со стороны украинцев, необходимо снести всю верхушку: начиная от Зеленского и заканчивая его помощниками — в том числе и среди военных, — отметил Матюшин.

В текущих условиях военно-политическое руководство Украины будет продолжать войну до последнего украинца.

* Террористическая организация, запрещённая в России.