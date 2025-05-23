На окраине Иваново упали обломки украинского беспилотника

Обломки сбитого украинского беспилотника упали в жилом районе на окраине города Иванова. Об этом информировала пресс-служба правительства Ивановской области, ссылаясь на данные регионального оперативного штаба.
Согласно предоставленной информации, пострадавших нет. Однако в нескольких частных домах выбиты стекла.
На месте происшествия работают оперативные службы. После того как специалисты обезвредят обломки, городская администрация проведет оценку ущерба и займется устранением последствий.
В оперативном штабе также предупредили, что режим угрозы атак беспилотников остается в силе.
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