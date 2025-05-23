Правительство РФ продлило требование о продаже валютной выручки экспортёрами

Согласно документу, с 25 мая 2025 года компании из утверждённого перечня обязаны зачислять на счета в российских банках не менее 40% валютной выручки, полученной по внешнеторговым контрактам. При этом им необходимо продавать на внутреннем рынке не менее 90% от зачисленных средств, но не менее 25% от общей суммы по каждому контракту.