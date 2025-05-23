Великобритания пытается закрыть дыру в бюджете за счет семей с детьми

Инициатива вызвала споры в правительстве, так как выходит за рамки полномочий Рейнер и отражает раскол в кабинете министров. Часть чиновников настаивает на сокращении расходов, в то время как другие предлагают повысить налоги. Решение пока не принято, но обсуждение мер уже привело к напряженности внутри правящей коалиции.