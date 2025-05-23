Франция отправила разведывательный корабль в Балтийское море

Согласно информации газеты, корабль находится на Балтике с 16 мая, однако официально власти Франции пока не подтвердили его отправку. Миссия Dupuy de Lome охарактеризована как секретная. Также сообщается, что недалеко от германского острова Фемарн состоялась встреча французского корабля с российским корветом «Стойкий» Балтийского флота, который направлялся в пролив Скагеррак.
Стоит отметить, что корабль Dupuy de Lome предназначен для ведения электронной разведки.
Ранее Россия жёстко предостерегла Эстонию после решения брать на абордаж и топить «опасные» корабли на Балтике. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва соразмерно отреагирует на угрозы своим кораблям.