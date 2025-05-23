Франция отправила разведывательный корабль в Балтийское море

Согласно информации газеты, корабль находится на Балтике с 16 мая, однако официально власти Франции пока не подтвердили его отправку. Миссия Dupuy de Lome охарактеризована как секретная. Также сообщается, что недалеко от германского острова Фемарн состоялась встреча французского корабля с российским корветом «Стойкий» Балтийского флота, который направлялся в пролив Скагеррак.