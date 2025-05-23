В МИД РФ допустили переговоры РФ с Украиной в Ватикане

«Шансы такие есть, но это всегда вопрос обоюдного желания сторон. Есть формат под названием “переговоры о переговорах”, на которых предварительно согласовываются место проведения, повестка, тематика, оговариваются рамки состава делегаций. Потенциально не только Рим может рассматриваться в качестве площадки для ведения переговоров, но только исключительно после взаимного согласования сторон», — заявил «Известиям» посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.