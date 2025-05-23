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В МИД РФ допустили переговоры РФ с Украиной в Ватикане

В Министерстве иностранных дел России не исключили, что новый раунд переговоров с Украиной может пройти в Ватикане. Окончательное решение о месте проведения встречи пока не принято. Об этом сообщают СМИ.

В МИД России не исключили, что новый раунд переговоров с Украиной может пройти в Ватикане.

В Министерстве иностранных дел России не исключили, что новый раунд переговоров с Украиной может пройти в Ватикане. Окончательное решение о месте проведения встречи пока не принято. Об этом сообщают СМИ.

«Шансы такие есть, но это всегда вопрос обоюдного желания сторон. Есть формат под названием “переговоры о переговорах”, на которых предварительно согласовываются место проведения, повестка, тематика, оговариваются рамки состава делегаций. Потенциально не только Рим может рассматриваться в качестве площадки для ведения переговоров, но только исключительно после взаимного согласования сторон», — заявил «Известиям» посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

Ранее Папа Римский предлагал провести переговоры между президентами России и Украины в Ватикане, и эта инициатива была встречена положительно в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что решение о месте встречи еще не принято и оно должно быть согласовано всеми сторонами. Ватикан традиционно выражает готовность содействовать мирному диалогу между странами.