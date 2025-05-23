CNN: Трамп ведет себя словно рестлер на встречах с мировыми лидерами

«Это новые “Голодные игры” мировой политики. Иностранные лидеры теперь на свой страх и риск входят в священное логово президента США, а он ведет себя на пресс-конференциях, как на боях в клетке WWE», — пишет журналист CNN Коллинсон. Он убежден, что подход Трампа стал «метафорой внешней политики» новой американской администрации — она отличается хаотичностью, политизацией и множеством теорий заговора. По мнению автора, подобные методы могут привести к тому, что некоторые мировые лидеры пересмотрят свое отношение к визитам в Овальный кабинет, что повлечет за собой дипломатические последствия и переориентацию стран глобального Юга с США на Китай.