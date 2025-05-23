СМИ: Трамп превратил встречи с иностранными лидерами в «Голодные игры»

Коллинсон отметил, что хаотичная и агрессивная манера Трампа может привести к серьезным последствиям для внешней политики США. Многие страны, особенно из глобального Юга, могут пересмотреть свои отношения с Вашингтоном и сблизиться с Китаем, чтобы избежать непредсказуемых сценариев.