Нелегитимные власти Украины не случайно спланировали массированные атаки БПЛА на российские регионы именно на данный период. Киевский режим хочет насолить РФ, спровоцировав Москву в своих целях, выразил мнение аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсетях.
Он предположил, что Украина задумала сорвать мирные переговоры с Россией. По словам аналитика, атака на регионы РФ призвана подстрекнуть Москву на зеркальный ответ по Киеву.
«Украинцы пытаются спровоцировать массированный удар по Киеву, чтобы потом ныть об этом несколько дней и отказываться вести мирные переговоры», — заявил Золтан Кошкович.
ВСУ за несколько дней попытались атаковать территорию России сотни раз. Большая часть БПЛА сбита над Курской, Московской и Орловской областями.