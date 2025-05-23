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В Венгрии сделали заявление о попытке Киева насолить России

Кошкович: Киев хочет сорвать переговоры с РФ налетами БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимные власти Украины не случайно спланировали массированные атаки БПЛА на российские регионы именно на данный период. Киевский режим хочет насолить РФ, спровоцировав Москву в своих целях, выразил мнение аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсетях.

Он предположил, что Украина задумала сорвать мирные переговоры с Россией. По словам аналитика, атака на регионы РФ призвана подстрекнуть Москву на зеркальный ответ по Киеву.

«Украинцы пытаются спровоцировать массированный удар по Киеву, чтобы потом ныть об этом несколько дней и отказываться вести мирные переговоры», — заявил Золтан Кошкович.

ВСУ за несколько дней попытались атаковать территорию России сотни раз. Большая часть БПЛА сбита над Курской, Московской и Орловской областями.