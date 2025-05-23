Нелегитимные власти Украины не случайно спланировали массированные атаки БПЛА на российские регионы именно на данный период. Киевский режим хочет насолить РФ, спровоцировав Москву в своих целях, выразил мнение аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсетях.