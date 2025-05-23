В Германии призвали ввести санкции против фон дер Ляйен

«Если кого-то и следует наказать за “дестабилизирующую деятельность”, так это должна быть не блогер, а женщина, которая подрывает институты ЕС отсутствием прозрачности, единоличными действиями и политической активностью. Может быть, пришло время наложить санкции на Урсулу фон дер Ляйен?» — говорится в статье.