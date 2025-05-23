По словам Кошковича, Киев намеренно пытается спровоцировать масштабный удар по Москве, чтобы затем использовать это как повод для жалоб и обвинений. Он подчеркнул, что подобные провокации служат попыткой дестабилизировать ситуацию и помешать достижению мирных договоренностей.