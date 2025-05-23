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Кошкович: Киев налетами БПЛА провоцирует Россию, чтобы сорвать переговоры

Подобные провокации служат попыткой дестабилизировать ситуацию.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим, направляя беспилотники на Москву, по мнению аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича, стремится спровоцировать Москву и сорвать процесс мирных переговоров. В своей публикации в социальной сети X* он отметил, что такие действия являются частью стратегии давления и провокаций.

По словам Кошковича, Киев намеренно пытается спровоцировать масштабный удар по Москве, чтобы затем использовать это как повод для жалоб и обвинений. Он подчеркнул, что подобные провокации служат попыткой дестабилизировать ситуацию и помешать достижению мирных договоренностей.

Аналитик также добавил, что подобные действия свидетельствуют о том, что украинский режим использует эскалацию конфликта для достижения своих целей, а затем пытается представить ситуацию в негативном ключе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать на атаки ВСУ. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с пострадавшим от атаки БПЛА ВСУ главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.