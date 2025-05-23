Украина жалуется на давление Трампа при работе над сделкой о недрах

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка выразил недовольство по поводу давления со стороны президента США Дональда Трампа в процессе обсуждения соглашения о полезных ископаемых. Он сравнил переговоры с американской стороной с сюжетом мафиозных фильмов.
В интервью британскому изданию The Times Качка отметил, что на них оказывалось значительное давление со стороны Трампа для быстрого заключения сделки. «Мы наблюдали за публикациями президента Трампа в [социальной сети] Truth Social. Если отбросить эмоции, это лишь подчеркивало его сильный интерес к соглашению и желанию завершить его как можно скорее», — добавил он.
Вспоминая процесс переговоров, Качка отметил, что он напоминал сцены из фильмов, где люди в темных костюмах тихо решают серьезные вопросы. «Это был спокойный диалог, как в мафиозном кино», — подчеркнул он.
Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко также поделилась с газетой, что реализация соглашения потребует значительных временных и финансовых ресурсов. Она ожидает, что Вашингтон сделает первый вклад. «Нам нужны инвестиции в размере от 5 до 10 миллиардов долларов — реализация критически важных сырьевых проектов требует много времени и значительных затрат. Новые проекты требуют геологической разведки, предварительной оценки и технико-экономического обоснования», — пояснила Свириденко.