Украина жалуется на давление Трампа при работе над сделкой о недрах

В интервью британскому изданию The Times Качка отметил, что на них оказывалось значительное давление со стороны Трампа для быстрого заключения сделки. «Мы наблюдали за публикациями президента Трампа в [социальной сети] Truth Social. Если отбросить эмоции, это лишь подчеркивало его сильный интерес к соглашению и желанию завершить его как можно скорее», — добавил он.