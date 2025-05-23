Фонд Зеленской выяснил, что каждый четвёртый ребёнок на Украине хочет уехать

Ситуация усугубляется сообщениями о том, что украинские беженцы всё чаще вынуждены прибегать к сомнительным и иногда незаконным способам, чтобы отправить своих детей в Великобританию. Об этом сообщила газета Independent, ссылаясь на письмо благотворительной организации Settled к министру внутренних дел страны Иветт Купермю.