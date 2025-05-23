В КНДР начали расследование аварии при спуске военного корабля на воду

В результате подводного и внутреннего осмотра эсминца подтверждено, что правый борт корабля был поцарапан, через структурные каналы кормовой части попало немного воды. По словам специалистов, на выкачивание воды из затопленного отсека и балансировку корабля потребуется 2−3 дня, а на восстановление борта — около 10 дней.