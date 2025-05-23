Лондон скрывает информацию о Скрипалях

«Мы до сих пор не получили от британской стороны никаких подтвержденных данных о судьбе Скрипалей. Информация об их местонахождении и состоянии здоровья остается засекреченной. Власти Великобритании утверждают, что у Скрипалей есть возможность связаться с посольством, однако они этого не делают. Со своей стороны мы не знаем, где они находятся, нужна ли им помощь от России и живы ли они вообще», — сообщил в интервью РИА Новости Келин.