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Непал расследует скоростной подъём британских военных на Эверест

Власти Непала начали официальное расследование в связи со скоростным подъёмом на Эверест группы британских альпинистов, в состав которой входили бывшие военные спецподразделений и действующий министр по делам ветеранов Великобритании Эл Карнс. Об этом пишет The Telegraph.

Источник: Life.ru

Как выяснилось, группа использовала ксенон — инертный газ, который значительно ускоряет процесс акклиматизации, что позволило им совершить восхождение всего за пять дней вместо 6−8 недель.

Глава туристического департамента Непала Нараян Прасад Регми выразил серьёзную озабоченность данным инцидентом, подчеркнув, что альпинисты не уведомили власти о применении ксенона, что является нарушением установленных правил. Все участники экспедиции, включая британского министра, будут вызваны для дачи объяснений, после чего непальская сторона примет соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

Ранее телеведущая Виктория Боня осуществила свою заветную мечту, покорив вершину Эвереста со второго раза. После успешного восхождения она поделилась своими впечатлениями и опубликовала фотографии, запечатлевшие этот знаменательный момент.