Непал расследует скоростной подъём британских военных на Эверест

Как выяснилось, группа использовала ксенон — инертный газ, который значительно ускоряет процесс акклиматизации, что позволило им совершить восхождение всего за пять дней вместо 6−8 недель.
Глава туристического департамента Непала Нараян Прасад Регми выразил серьёзную озабоченность данным инцидентом, подчеркнув, что альпинисты не уведомили власти о применении ксенона, что является нарушением установленных правил. Все участники экспедиции, включая британского министра, будут вызваны для дачи объяснений, после чего непальская сторона примет соответствующие меры в рамках действующего законодательства.
Ранее телеведущая Виктория Боня осуществила свою заветную мечту, покорив вершину Эвереста со второго раза. После успешного восхождения она поделилась своими впечатлениями и опубликовала фотографии, запечатлевшие этот знаменательный момент.