Непал расследует скоростной подъём британских военных на Эверест

Глава туристического департамента Непала Нараян Прасад Регми выразил серьёзную озабоченность данным инцидентом, подчеркнув, что альпинисты не уведомили власти о применении ксенона, что является нарушением установленных правил. Все участники экспедиции, включая британского министра, будут вызваны для дачи объяснений, после чего непальская сторона примет соответствующие меры в рамках действующего законодательства.