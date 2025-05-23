О российских активах и новых санкциях: G7 выступила с предупреждением

Страны «Большой семерки» встретились на саммите в Канаде. Как итог, представители составили доклад, где затронули вопросы антироссийских санкций и активов РФ. Они выступили с предупреждением. Страны G7 заявили, что ужесточат ограничительные меры, если Москва не пойдет на предложенное Киевом прекращение огня, сказано в документе.