О российских активах и новых санкциях: G7 выступила с предупреждением

Страны «Большой семерки» встретились на саммите в Канаде. Как итог, представители составили доклад, где затронули вопросы антироссийских санкций и активов РФ. Они выступили с предупреждением. Страны G7 заявили, что ужесточат ограничительные меры, если Москва не пойдет на предложенное Киевом прекращение огня, сказано в документе.
Помимо прочего, представители сообщили, что замороженные российские активы будут оставаться у G7. Их вернут владельцам якобы только в том случае, если Москва заплатит Киеву.
«Если прекращение огня не будет согласовано, то мы продолжим изучать все возможные варианты действий, включая те, которые призваны максимально усилить давление, вроде дальнейшего ужесточения антироссийских санкций», — сказано в документе.
Кроме того, представители заявили о намерении продолжить поддержку Украины. Члены G7 будут сохранять солидарность с Киевом.