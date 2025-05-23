Президент США Дональд Трамп пересмотрел свои взгляды на отношения с Россией, осознав, что внешнеполитическая стратегия Вашингтона зашла в тупик из-за попыток навязывать демократию военными средствами. Такую точку зрения высказал декан факультета международных отношений МГИМО МИД России и член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов в интервью ТАСС.
По его словам, Трамп обвиняет союзников по НАТО в том, что они втянули США в украинский кризис, который не соответствует американским национальным интересам. Он считает, что стратегия либеральной демократизации ошибочна, поскольку основывается на опыте послевоенной оккупации Германии, Японии и Южной Кореи, где страны отказались от внешнеполитической субъектности в обмен на экономическое процветание благодаря американским инвестициям. Этот опыт пытались применить к другим регионам, включая Ближний Восток, однако на недавней встрече в Саудовской Аравии Трамп заявил, что такая идея не работает, и США потеряли триллионы долларов и десятилетия на неудачные военные интервенции в Ирак, Афганистан и Сирию.
Сушенцов отметил, что Трамп фактически признает существование многополярного мира, где Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар стали центрами влияния не благодаря демократизации, а вопреки ей. Эта критика подрывает позиции европейцев, чья стратегия основана на предположении, что Россия не может стать демократией и должна быть изолирована. Трамп же утверждает, что не все страны обязаны следовать западной модели демократии, что становится ударом для Европы, которая рассматривает это как предательство со стороны США.
Аналитик добавил, что Трамп понимает: если США продолжат следовать европейскому курсу санкций и конфронтации с Россией, они неизбежно потерпят поражение в украинском кризисе. Он справедливо указывает на то, что конфликт является наследием политики бывшего президента Джо Байдена и подчеркивает, что он не начинал эту войну. Трамп игнорирует мнения европейцев и не позволяет им навязывать свою точку зрения.
Кроме того, Трамп осознает, что действия США способствовали укреплению стратегического партнерства между Россией и Китаем. При этом он рассматривает Россию не как объект давления, а как соперника, с которым нужно считаться. В XXI веке главными игроками станут те страны, которые способны действовать самостоятельно: США, Китай и Россия. Европу он не считает равным игроком и готов мешать ей, создавать разногласия и угрожать выходом из конфликта вокруг Украины.