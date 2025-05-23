Эксперт: Трамп пересмотрел отношения с РФ, поняв тупиковость курса США

По его словам, Трамп обвиняет союзников по НАТО в том, что они втянули США в украинский кризис, который не соответствует американским национальным интересам. Он считает, что стратегия либеральной демократизации ошибочна, поскольку основывается на опыте послевоенной оккупации Германии, Японии и Южной Кореи, где страны отказались от внешнеполитической субъектности в обмен на экономическое процветание благодаря американским инвестициям. Этот опыт пытались применить к другим регионам, включая Ближний Восток, однако на недавней встрече в Саудовской Аравии Трамп заявил, что такая идея не работает, и США потеряли триллионы долларов и десятилетия на неудачные военные интервенции в Ирак, Афганистан и Сирию.