В США сравнили с реслингом манеру общения Трампа с мировыми лидерами в Белом доме

Он охарактеризовал текущую политическую атмосферу в Белом доме как «новые “Голодные игры” мировой политики».
«Теперь иностранные лидеры рискуют, когда входят в священное логово президента США. Он проводит пресс-конференции, как если бы это были бои в клетке WWE (американский рестлинг-промоушн — Прим. Life.ru)», — отметил Коллинсон.
По его мнению, грубые замечания Трампа отражают внешнюю политику США, которая стала «непредсказуемой, политизированной и переполненной теориями заговора».
Ранее Трамп в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой спросил «какого чёрта» Владимир Зеленский делал в ЮАР. В ходе той беседы Трамп заманил президента ЮАР в «засаду», как Зеленского.