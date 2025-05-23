Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США сравнили с реслингом манеру общения Трампа с мировыми лидерами в Белом доме

Стиль общения президента США Дональда Трампа с зарубежными лидерами может оттолкнуть их от визитов в Белый дом. Об этом заявил обозреватель CNN Стивен Коллинсон.

Источник: Life.ru

Он охарактеризовал текущую политическую атмосферу в Белом доме как «новые “Голодные игры” мировой политики».

«Теперь иностранные лидеры рискуют, когда входят в священное логово президента США. Он проводит пресс-конференции, как если бы это были бои в клетке WWE (американский рестлинг-промоушн — Прим. Life.ru)», — отметил Коллинсон.

По его мнению, грубые замечания Трампа отражают внешнюю политику США, которая стала «непредсказуемой, политизированной и переполненной теориями заговора».

Ранее Трамп в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой спросил «какого чёрта» Владимир Зеленский делал в ЮАР. В ходе той беседы Трамп заманил президента ЮАР в «засаду», как Зеленского.