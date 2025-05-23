Володин оценил идею переименовать Волгоград в Сталинград

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 22 мая обратил внимание, что инициаторам из КПРФ, выступающим за возвращение Волгограду прежнего названия, следует учитывать исторический факт: переименование города было осуществлено в советский период.
«Взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Молчите! Сами сделали. А сейчас говорите — верните», — пояснил Володин.
Спикер поинтересовался причинами переименования географических объектов. Он задал риторический вопрос, не связано ли это с разочарованием в исторической роли Сталина и его осуждением. В таком случае, отметил он, следует последовательно придерживаться этой позиции. Однако, если же оценка роли Сталина была пересмотрена, спикер потребовал принесения соответствующих покаяний.
Как сообщает «Интерфакс», дискуссия развернулась в ходе рассмотрения законопроекта, упрощающего процедуру содержания объектов культурного наследия. После принятия документа Госдумой во втором и третьем чтениях, представители КПРФ выразили обеспокоенность недостаточной защитой памятников советского периода.
При этом Володин подчеркнул, что памятники Владимиру Ленину, присутствующие во всех субъектах РФ, обладают статусом объектов федерального значения, в связи с чем их демонтаж недопустим.
«Такое бережное отношение именно к советскому периоду, к вождям страны пролетариата, оно, в отличие от тех, кто работал во главе государства Советского Союза, к своим же коллегам, иное. Где памятники Сталину, кто их снес?» — сказал Володин.
Напомним, что в апреле президент России Владимир Путин выразил готовность рассмотреть вопрос о постоянном переименовании Волгограда, признав определенную логику в таком решении. Однако подчеркнул, что окончательное слово должно остаться за жителями города.
Параллельно глава государства поддержал инициативу о присвоении местному аэропорту (Гумрак) наименования «Сталинград».
Согласно данным исследования ВЦИОМ за 2023 год, 67% жителей Волгограда высказались против возвращения городу исторического названия, при этом 7% опрошенных связали свою позицию с отрицательной оценкой роли Иосифа Сталина.