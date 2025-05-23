Володин оценил идею переименовать Волгоград в Сталинград

Спикер поинтересовался причинами переименования географических объектов. Он задал риторический вопрос, не связано ли это с разочарованием в исторической роли Сталина и его осуждением. В таком случае, отметил он, следует последовательно придерживаться этой позиции. Однако, если же оценка роли Сталина была пересмотрена, спикер потребовал принесения соответствующих покаяний.