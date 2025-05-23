Трамп ставит отношения с Россией выше помощи Украине, заявили в ФРГ

Немецкий политолог Сабина Фишер в интервью немецкой газете Spiegel заявила, что Дональд Трамп в первую очередь заинтересован в восстановлении отношений с Россией, а не в урегулировании украинского конфликта. По ее мнению, если посредничество помешает диалогу с Москвой, Трамп может отказаться от него.