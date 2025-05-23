Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, высказал мнение, что Владимир Зеленский стремится полностью уничтожить Украину, чтобы избежать ответственности.
В своем видео на YouTube он отметил, что ликвидировав государство, Зеленский также ликвидирует свою ответственность перед ним. По его словам, если Украины больше нет, то и ответственности у него тоже не остается.
Дубинский подчеркнул, что все решения политика направлены на то, чтобы помешать приходящей новой власти начать расследование его преступлений. Среди них он назвал сделки с США и попытки сорвать мирные переговоры с Россией по урегулированию конфликта. По мнению политика, эти шаги служат для защиты Зеленского от возможных юридических последствий.
Ранее отставной полковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский рискует, как и игрок в русскую рулетку, полагая, что украинская армия способна вести боевые действия неограниченное количество времени.