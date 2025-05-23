В международный розыск объявлен и заочно арестован комбриг ВСУ Коробка

«Постановлением Хамовнического районного суда Москвы в отношении Коробки Владимира Викторовича, которому ранее предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ (террористический акт), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сначала он был объявлен в межгосударственный розыск, а затем — в международный», — указано в документах.