В международный розыск объявлен и заочно арестован комбриг ВСУ Коробка

Хамовнический суд Москвы принял решение о заочном аресте командира 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимира Коробки, который обвиняется в террористических преступлениях. Согласно материалам дела, Коробка был объявлен в международный розыск. Об этом пишет ТАСС.
«Постановлением Хамовнического районного суда Москвы в отношении Коробки Владимира Викторовича, которому ранее предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ (террористический акт), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сначала он был объявлен в межгосударственный розыск, а затем — в международный», — указано в документах.
Заочный арест Коробки установлен на два месяца с момента его задержания на территории России или экстрадиции в страну.
Ранее был заочно арестован экс-глава УФНС российского региона о делу о взятке.