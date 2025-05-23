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Кузбассовца арестовали по делу о побеге сына экс-главы Красноярского края

Для подсудимого просили 5,5 лет лишения свободы.

Источник: РИА "Новости"

Бывшего вице-губернатора Кузбасса Дмитрия Чиракадзе приговорили в Италии к 3,2 годам лишения свободы за участие в побеге сына бывшего губернатора Красноярского края Артёма Усса.

Подсудимый находился в тюрьме с июня 2024 года, и прокурор просил для него 5,5 лет.

Следствие считает, что Дмитрий координировал побег Усса из-под домашнего ареста, которому помогали сообщники из стран бывшей Югославии.

Сам Артём называл это координацией «международной защиты», а преследование своего партнёра по бизнесу считал абсурдом.