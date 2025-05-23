ЕС может лишить Венгрию права голоса из-за разногласий по санкциям против России

Во вторник, 27 мая, Совет Евросоюза рассмотрит вопрос о лишении Венгрии права голоса в ЕС. Это решение связано с несогласием Будапешта с политикой союза, в частности, с антироссийскими санкциями.
В рамках саммита будет обсуждаться применение статьи 7 Договора о ЕС, которая позволяет ограничить права страны-участницы за систематическое нарушение ценностей союза. Если решение будет принято, Венгрия временно потеряет возможность влиять на решения ЕС.
Напомним, что руководитель европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС планирует продолжать проводить санкционную политику в отношении России, требуя завершения украинского конфликта.
Ранее сообщалось, что G7 грозит усилить давление на РФ в случае продолжения конфликта.