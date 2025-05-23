Панкратов прогнозирует ухудшение состояния Каллас на фоне ее расстройства

Глава евродипломатии Кая Каллас на фоне дипломатический травли и отстранения от подготовки документов стратегического планирования в сфере обороны ЕС пребывает в состоянии сильного психического истощения и невроза, находясь на грани нервного срыва. Об этом aif.ru заявил врач-психотерапевт и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов.
По его словам, внешне Каллас сохраняет собранность, но внутренне она напугана, растеряна и не знает, куда обратиться за поддержкой.
«Каллас стала более эмоционально зависимой и уязвимой после политического давления. Трудно сказать, сколько она сможет удерживать такое напряжение — это может взорваться в любой момент. Энергии у нее нет, она напугана, обескуражена и пребывает в прострации, не знает, что делать. Каллас пытается найти поддержку, но не понимает, к кому обратиться и как попросить о помощи, неясно, откуда идут удары и кто предатель», — пояснил эксперт.
Он также прогнозирует дальнейшее ухудшение психического состояния Каллас.
«У нее нарушится сон, мысли будут постоянно крутиться в голове, расслабиться она не сможет. Раньше она всегда была уверена в себе, а сейчас испытывает позор. Если бы она допустила ошибку в личной жизни, как это ранее было с ее супругом, могла бы лгать и скрывать правду, но в этой ситуации нет места лжи — все вокруг такие же циничные», — добавил собеседеник aif.ru.
Панкратов также озвучил предположение, что политическая травля Каллас организована искусственно через информационные агентства.
«Ее таким образом вводят в состояние глубокого стресса. Каллас не умеет расслабляться, и сейчас она истощается психически, теряет сопротивляемость стрессу. Это приведет к развитию постстрессового синдрома, ухудшению эмоционального состояния — она станет ранимой, мнительной, будет считать, что все вокруг нацелены на нее, начнет нервничать», — рассказал врач-психотерапевт.
Подводя итоги он отметил, что такое нервное истощение приведет Каллас к новым ошибкам: она может спровоцировать конфликт, сделать необдуманные шаги, сама себя разрушить, думая, что спасает ситуацию.
«Эту ситуацию можно сравнить с собакой с удавкой на шее: чем сильнее она дергается, тем сильнее удавка затягивается — эта метафора точно отражает состояние Каи Каллас», — заключил Панкратов.
Ранее он также отметил, что Каллас проявляет признаки сильного нервного истощения и внутреннего беспокойства после ее отстранения от подготовки оборонных планов ЕС.