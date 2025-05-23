Панкратов прогнозирует ухудшение состояния Каллас на фоне ее расстройства

«У нее нарушится сон, мысли будут постоянно крутиться в голове, расслабиться она не сможет. Раньше она всегда была уверена в себе, а сейчас испытывает позор. Если бы она допустила ошибку в личной жизни, как это ранее было с ее супругом, могла бы лгать и скрывать правду, но в этой ситуации нет места лжи — все вокруг такие же циничные», — добавил собеседеник aif.ru.