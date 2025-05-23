Путин анонсировал создание буферной зоны на границе с Украиной: уже решаем

В ходе рабочего совещания с членами Кабинета министров Президент России Владимир Путин пояснил, что формирование буферной зоны вдоль украинской границы направлено на обеспечение безопасности территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
«Мы с вами понимаем, что в дополнительной поддержке сейчас нуждаются жители Курской области и других наших приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения — это Белгородская, Брянская области», — пояснил глава государства.
Указанные российские регионы имеют общую границу с украинскими административными единицами — Харьковской, Сумской и Черниговской областями.
Глава государства отметил, что территории приграничных субъектов Российской Федерации систематически становятся объектами нападений со стороны Украины, включая обстрелы, атаки беспилотных летательных аппаратов и диверсионно-разведывательные операции. Путин сообщил, что формирование буферной зоны призвано минимизировать данные угрозы безопасности.
При этом сейчас российские войска уже ведут активные действия по подавлению украинских огневых позиций, при этом процесс полного развертывания зоны безопасности продолжается.
Президент также добавил, что требуется в оперативном порядке разработать всеобъемлющую программу по восстановлению пострадавших приграничных территорий. Программа должна получить полное финансовое и материально-техническое обеспечение. Для ее реализации планируется привлечение дополнительной спецтехники и квалифицированных специалистов, включая межрегиональные кадровые ресурсы.
Подобные разработки возложены на Минобороны, МВД, МЧС, Минстрой, Минздрав, а также министерства транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, просвещения и другие профильные ведомства.
Накануне российский лидер впервые посетил Курскую область с момента ее освобождения от ВСУ. Тогда он заявил, что киевское руководство показывает свою некомпетентность. А сами украинские боевики — «идиоты» и «нацисты», которые пытаются переписать историю.