«Ростех» представил новый наземный дрон «Ирбис» с увеличенной грузоподъёмностью

«Работы по испытаниям РТК “Каракал” продолжаются, и, учитывая достигнутые результаты, мы разработали опытный образец шасси “Ирбис”, который имеет большую грузоподъёмность», — заявили представители госкорпорации на международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025.
В декабре 2024 года «Каракал» уже продемонстрировал свои маневренные возможности. Этот дрон способен поднимать до 500 кг и оснащён современным комплексом «Прометей» для дистанционного управления. Он обеспечивает управление через радиоканал, что делает его мобильным и эффективным даже в условиях городской застройки.
Габариты «Каракала» составляют примерно 2 на 3 метра при высоте 1,4 метра, а мощность двигателя достигает 62 л.с. Уникальная система управления включает в себя камеры, тепловизор и навигационную систему, позволяя управлять роботом на расстоянии до 3 км даже в тёмное время суток. С запасом хода в 100 км «Каракал» может выполнять различные задачи, включая транспортировку грузов.
Ранее в «Ростехе» заявили, что боеприпасы «Краснополь-М2» показали высокую эффективность против танков Abrams производства США и немецких Leopard. Специалисты также пришли к выводу о наличии существенных уязвимостей в бронезащите немецкой техники.