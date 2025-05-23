«Ростех» представил новый наземный дрон «Ирбис» с увеличенной грузоподъёмностью

В декабре 2024 года «Каракал» уже продемонстрировал свои маневренные возможности. Этот дрон способен поднимать до 500 кг и оснащён современным комплексом «Прометей» для дистанционного управления. Он обеспечивает управление через радиоканал, что делает его мобильным и эффективным даже в условиях городской застройки.