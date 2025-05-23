«Архангельск» провел стрельбу «Калибром» по береговой цели

Атомный подводный крейсер «Архангельск» принадлежит к субмаринам проекта 885 М «Ясень-М». Ее заложили в 2015 году и спустили на воду в конце ноября 2023-го. В декабре 2024 года подлодку приняли в состав ВМФ России.