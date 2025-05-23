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«Архангельск» провел стрельбу «Калибром» по береговой цели

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Атомный подводный крейсер Северного флота «Архангельск» выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели на расстоянии более 600 километров, сообщила пресс-служба Севфлота.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный крейсер Северного флота “Архангельск” успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой “Калибр” по береговой цели», — говорится в сообщении.

Пуск провели из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишенной позиции превысило 600 километров. По данным объективного контроля, ракетная стрельба была выполнена успешно и подтвердила все полетные и технические параметры.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж проявил профессионализм и морскую выучку, подчеркнули в пресс-службе.

Атомный подводный крейсер «Архангельск» принадлежит к субмаринам проекта 885 М «Ясень-М». Ее заложили в 2015 году и спустили на воду в конце ноября 2023-го. В декабре 2024 года подлодку приняли в состав ВМФ России.

Проект «Ясень-М» разработан проектно-конструкторским бюро «Малахит». Корабли этой серии обладают эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.