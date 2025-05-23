«Архангельск» провел стрельбу «Калибром» по береговой цели

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный крейсер Северного флота “Архангельск” успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой “Калибр” по береговой цели», — говорится в сообщении.
Пуск провели из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишенной позиции превысило 600 километров. По данным объективного контроля, ракетная стрельба была выполнена успешно и подтвердила все полетные и технические параметры.
Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж проявил профессионализм и морскую выучку, подчеркнули в пресс-службе.
Атомный подводный крейсер «Архангельск» принадлежит к субмаринам проекта 885 М «Ясень-М». Ее заложили в 2015 году и спустили на воду в конце ноября 2023-го. В декабре 2024 года подлодку приняли в состав ВМФ России.
Проект «Ясень-М» разработан проектно-конструкторским бюро «Малахит». Корабли этой серии обладают эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.